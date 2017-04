Ludwigslust-Parchim : Gesamtschulen: Einigung in Sicht

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Finanzierung der Gesamtschulen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Wittenburg, Dömitz und Sternberg scheint so gut wie geregelt. Nach langem Hin und Her und vielen Diskussionen in den letzten Jahren haben jetzt 48 der 50 betreffenden Kommunen eine Kooperationsvereinbarung mit jährlichem Kündigungsrecht unterschrieben. Lediglich Pätow-Steegen im Amt Hagenow-Land und Blankenberg im Amt Sternberger Seenlandschaft sprechen sich bisher nicht für eine finanzielle Beteiligung aus. Dort soll in den Gemeindevertretersitzungen im Mai nochmal dazu beraten und beschlossen werden. Stimmen auch sie zu, könnte das Finanzierungsmodell am 1. Juni im Kreistag bestätigt werden, und damit auch die versprochene Senkung der Kreisumlage für alle Kommunen von 43,6 auf 42,8 Prozent. Statt 3,1 würden dann nur noch 1,9 Millionen Euro an den Kreis fließen.

Zum Hintergrund: Etliche Gemeinden weigerten sich bisher, einen Lastenausgleich für einen Teil der insgesamt 1002 Schüler zu zahlen, die auf eine der Gesamtschulen in Trägerschaft des Kreises gehen (SVZ berichtete).

von Franca Niendorf

erstellt am 19.Apr.2017 | 05:00 Uhr