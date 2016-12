Greven : Heißer Schlitten: Auto fing plötzlich Feuer

1 von 1 Foto: H. Schlutt 1 von 1

Wegen eines brennenden Autos musste am Mittwochmorgen die B 195 bei Lüttenmark für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. „Der Mercedes mit Rostocker Kennzeichen, der kurz vor 7 Uhr von der A 24 in Richtung Boizenburg unterwegs war, wurde plötzlich immer langsamer, so dass der Fahrzeugführer in eine Einfahrt an der Seite fuhr und anhielt. Dort geriet das Auto sofort in Brand, der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen“, teilte Fredo Kreft vom Polizeirevier Boizenburg mit. Nach Auskunft von Gemeindewehrführer Hubert Schlutt waren 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Greven, Lüttenmark und Gallin im Einsatz, sie konnten die Flammen löschen. Am Mercedes entstand Totalschaden. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

von Katja Frick

erstellt am 07.Dez.2016 | 17:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen