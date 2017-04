Lauenburg : Hochwasserschutz: Alles im Fluss

vergrößern 1 von 1 Foto: kfri 1 von 1

Dieser Einladung folgten viele sehr gern. Etwa 100 Interessierte, die mit dem Hochwasserschutz an der Elbe befasst sind, fanden sich am Mittwoch am Ruferplatz in Lauenburg ein. Dort hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) Vertreter aus den sieben Anliegerländern der Elbe - aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen - zu einer Fachveranstaltung zur aktuellen Entwicklung im Hochwasserschutz eingeladen. Das Besondere: die neun Vorträge wurden während einer gemeinsamen Elbefahrt auf der „Lüneburger Heide“ gehalten.

von Katja Frick

erstellt am 28.Apr.2017 | 21:00 Uhr