Boizenburg : Holde Fräuleins dringend gesucht

Sie sind jung, mindestens 18 Jahre alt, lieben die großen und kleinen Bühnen, präsentieren sich gern, haben nichts dagegen auch mal im Mittelpunkt zu stehen, sind nicht auf den Mund gefallen und fühlen sich mit dem Herzen der Elbestadt verbunden? Dann könnten Sie vielleicht die nächste Hyazinthenkönigin 2017 sein. Die soll nämlich am 2. April des kommenden Jahres in Boizenburg gekrönt werden, in der Königsstraße, auf dem Markt, wo es auch eine Bühne geben soll.

„Kandidatinnen für den Titel, die aus Boizenburg und Umgebung stammen sollten, können sich noch bis zum Freitag nächster Woche, also dem 4. November, bei uns melden“, erklärt Petra Gehrke-Henze vom örtlichen Handels- und Gewerbeverein (HGV), der das Fest auf die Beine stellt.

von Thorsten Meier

erstellt am 27.Okt.2016 | 05:00 Uhr