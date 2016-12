Die Fragen zum Wochenende : Ihr Reisetraum ist die grüne Insel

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Wer aufmerksam die Schweriner Volkszeitung liest, dem ist ihr Name geläufig. Die Rede ist von Irmgard Schwan. Die gebürtige Zarrentinerin ist nämlich seit Jahren zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der örtlichen Feuerwehr. Durch die Jugendwehr sei sie da so reingerutscht, gesteht sie schmunzelnd. Aus anfänglich ein paar Fotos wurden schnell ausführliche Berichte von Übungen, Einsätzen und Feierlichkeiten. „Das ist echt ein Stück Arbeit“, gesteht die Landesangestellte im Pahlhuus, wo sie als gelernte Bürokauffrau seit 2009 mit verantwortlich ist für die Erarbeitung des Haushaltes. Ihr Mann Bernd sei Chef der Jugendwehr, Vater Lothar Born wäre auch schon ein Feuerwehrmann gewesen und jetzt Ehrenmitglied in der Wehr der Schaalseestadt, berichtet die Mutter zweier erwachsener Kinder weiter. Das Fotografieren habe sie sich selber beigebracht. „Ich hatte schon als Kind eine Kamera.“ SVZ-Redakteur Thorsten Meier beantwortet die 50-Jährige die beliebten Fragen zum Wochenende.



Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Genieße jeden Tag. Hole alles aus ihm heraus, denn er kommt nicht wieder.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Im Sommer Zuhause auf der Terrasse, im Winter auf der kuschligen Couch.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Als Schüler beim Rübenhacken auf einem Morgen Land. Das war eine harte Arbeit in leicht gekrümmter Haltung. Aber mit einer Freundin, einige Reihen weiter, war es auszuhalten. So hatten wir viel Zeit zum Schnattern.

Und wofür haben Sie es ausgegeben?

Für Bücher, früher habe ich gerne Abenteuerromane gelesen. Heute sind es historische Werke von Iny Lorentz und Neuzeitliches von Dora Held . Bücher sind mir heute noch sehr wichtig, sie anfassen und riechen können, bereitet mir endloses Vergnügen.

Wo findet man Sie am ehesten?

Bei der Feuerwehr, auf Arbeit oder Zuhause.

Was stört Sie an anderen?

Hochnäsigkeit, Besserwisserei und Wichtigtuerei.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Alle Macher, die zum Wohle anderer tätig sind. Besonders die Menschen, die in der Palliativmedizin tätig sind.

Was würden Sie gern noch können?

Ich spiele schon Posaune in der Hagenower Feuerwehrkapelle. Ich würde gern Bariton erlernen, aber die Zeit fehlt.

Was bedeutet Ihnen persönliches Glück?

Zweisamkeit mit meinem Mann Bernd. Und wenn Sohn, 25 Jahre, und Tochter 21 Jahre, zu Hause vorbeischauen. Obwohl sie ihre eigenen Wege gehen, bleibt man ja doch Familie.

Sind Sie ein Kopf- oder eher ein Bauchmensch?

Ganz klar Kopfmensch.

Wonach suchen Sie im Leben?

Innere Ruhe und Zufriedenheit.

Was findet man immer in Ihrem Kühlschrank?

Wurst und Käse.

Wenn Sie kochen oder essen gehen, welche Küche bevorzugen Sie?

Deutsche Küche. Schweinebraten mit Rotkohl. Wir gehen aber auch gern mal Griechisch essen.

Welchen Traum wollen Sie sich noch erfüllen?

Eine Irlandreise mit einer Busgesellschaft veranstalten. Für mindestens zwei Wochen. Dort soll es ja traumhaft schön sein.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„Der weißen Stern“, eine Auswanderer-Saga. (Hinter dem Namen Iny Lorentz verbirgt sich ein Münchner Autorenpaar, dessen erster historischer Roman „Die Kastratin“ die Leser auf Anhieb begeisterte. Mit „Die Wanderhure“ gelang ihnen der Durchbruch; der Roman erreichte ein Millionenpublikum. Seither folgt Bestseller auf Bestseller. Anm. d. R.)

Können Sie sich mit nur einem einzigen Wort beschreiben?

gutmütig

Wo ist für Sie Heimat?

Zuhause in Zarrentin.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrer ersten Reise?

Das war mit meinen Eltern eine Urlaubsreise in den Harz. Das Wandern hat mir damals zwar nichts so viel Spaß gemacht, sich die Gegend anzuschauen, dafür umso mehr. Einmal jedes Jahr sind wir im Harz. Den lieben wir.

Worauf könnten Sie niemals verzichten?

Auf meinen Mann Bernd, wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Und natürlich den Rest der Familie, sie ist mein allergrößter Schatz.

Wem sollen wir diese Fragen ebenfalls stellen?

Jens Arndt, dem Ortswehrführer und Gemeindewehrführer von Zarrentin.



von Thorsten Meier

erstellt am 17.Dez.2016 | 12:00 Uhr

