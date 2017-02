Die 20 Fragen zum Wochenende : In eigene Mitte zurückgefunden

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Es sei einfach die Zeit für Veränderung gewesen, erinnert sich Ilona Zerbian. Schweigt einige Sekunden lang und sagt mit sanftem Nachdruck: „Ich habe endlich in meine Mitte zurückgefunden. Früher bin ich links und rechts an mir vorbeigelaufen.“ Sie habe für sich vor drei Jahren erkannt, dass es einfach wichtig sei, die eigenen Bedürfnisse, Träume und Sehnsüchte wahrzunehmen, sie zu leben. Auf das Kind in sich selbst zu hören, dass so viele von uns weggesperrt hätten. „Reiki und Klangschalen haben mir dabei geholfen. Das möchte ich auch gern an andere weitergeben.“

Ilona Zerbian hat über 30 Jahre lang in der Altenpflege gearbeitet. „Zum Schluss war es nur noch ein Funktionieren, das Herz war nicht mehr bei der Sache“, gesteht die gebürtige Wittenbergerin, die seit 1974 in Garlitz lebt. Damals war sie zu den Großeltern gezogen. Heute zeigt sie , für die Geist, Körper und Seele im Einklang schwingen müssen, anderen Menschen, dass man Entspannung lernen kann. Selbstheilungskräfte stehen bei ihr hoch im Kurs.

SVZ-Redakteur Thorsten Meier beantwortet die 50-Jährige die beliebten Fragen zum Wochenende.



