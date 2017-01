Zarrentin : Jugendparlament als Sprachrohr

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Parlament - in diesem Wort steckt das französische parlé, was so viel wie reden bedeutet. Jugendliche in Zarrentin und Umgebung sollen künftig zu Wort kommen, wenn es um ihre Interessen, Wünsche, Sorgen und Nöte geht. Initiator ist die Stadt selbst.

„Dieses Parlament soll ein Sprachrohr sein, das uns sehr wichtig ist“, betont Stefanie Draeger. Die gebürtige Zarrentinerin und Tochter des Bürgermeisters war bereits vor 15 Jahren schon mal Mitglied in einem Jugendparlament.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Freitag.

von Thorsten Meier

erstellt am 26.Jan.2017 | 21:00 Uhr