Redefin : Kleingärtner beenden ihre Saison

Auf einer Zusammenkunft in Redefin zum Ende der Kleingartensaison ehrte der Regionalverband der Gartenfreunde Südwest-Mecklenburg e.V. am vergangenen Sonnabend in Auswertung der Gartenbegehungen 2014 bis 2016 Kleingartenvereine.

Die Siegerschleife des Jahres 2016 in der Gesamtauswertung des Leistungsvergleiches in den vergangenen drei Jahren erhielt der Kleingartenverein „Heideblick“ Ludwigslust e.V.. Die erste Platzierung um das „Grüne Band“ in der Gesamtwertung von drei Jahren ging an die Anlage „Reichsbahn“. Für dieses Jahr erreichte der Verein „Heideblick“ Ludwigslust e.V. bei der Auswertung die höchste Punktzahl.

Dieter Hirschmann

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Montag.

erstellt am 31.Okt.2016 | 21:00 Uhr

