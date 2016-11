Redefin : Kritischer Blick auf die Rassetiere

1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

Es ist jetzt wieder die Zeit der Ausstellungen. Züchter von Kleintieren, Kaninchen, Hühnern, Enten, Tauben zeigen auf den unterschiedlichen Schauen in der Region ihre Rassetiere. Die Züchter erhalten zu ihren ausgestellten Tieren jeweils eine fachliche Bewertung durch die Preisrichter. Gestern vormittag hatten die Fachleute im Landgasthof Schwedt in Redefin im Vorfeld der aktuellen Rassetaubenschau alle Hände voll zu tun. Zu den langjährigen Preisrichtern gehört Fredi Rosenthal aus Meyenburg, der dieses Ehrenamt seit mehr als 30 Jahre ausübt. Beruflich ist er selbstständiger Landwirt. Jetzt nachdem die Herbstfurche gezogen und die Wintergerste eingebracht ist, kann er sich etwas mehr Zeit nehmen. In seinem Terminplan war für Donnerstag in Redefin die Bewertung der Ausstellungstiere für die Westmecklenburger Rassentaubenschau vorgemerkt.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Freitag.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 04.Nov.2016 | 05:00 Uhr

