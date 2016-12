Neuhaus : Lesend in Abenteuer eintauchen

1 von 1 Foto: Maria Nielsen 1 von 1

„Wer mehr wissen will, der muss selber weiterlesen“, meinte Erik aus der fünften Klasse lakonisch, nachdem er sein Buch den Mitschülern aus den Klassen vier, fünf und sechs und der Jury vorgestellt hatte.

Vorlesewettbewerb in der Oberschule, das heißt drei Schüler oder Schülerinnen aus den Klassen fünf und sechs treten an zum Wettstreit. In diesem Jahr waren zum ersten Mal auch die Viertklässler aus der Grundschule mit von der Partie.

In den Klassen hatten in den Wochen vorher alle Schüler ein Buch lesen und vorstellen müssen. Einige hatten zu ihrem Buch auch Plakate hergestellt. Die gelungensten hingen in der Aula. Die Deutschlehrer hatten dann aus den Schülern ihrer Klasse die drei besten Vorleser ausgewählt, die dann wiederum um die besten Plätze wetteiferten. Die Kinder hörten genau zu und die Jury - unter anderen ist immer auch die Bürgermeisterin dabei - hörten noch genauer hin. Denn es galt, verschiedenen Kriterien zu bewerten, als da waren die Lesetechnik, die Interpretation und die Textauswahl. Wurde also der Text klar und deutlich vorgelesen, war die Betonung ausreichend, lag sie auch auf den richtigen Stellen. Die Buchauswahl selbst zu bewerten, fiel schwer. Die Mädchen suchten sich meist „irgendwas mit Pferden“, die Jungen Abenteuergeschichten aus. Jeder Vorleser stellte zunächst den Autor vor und fasste zusammen, welche Personen im Buch eine Rolle spielten und worum es ging. Dann wurde vorgelesen. Die drei Sechstklässler mussten noch einen unbekannten Text vorlesen.

Danach gab die Jury ihre Wertung bekannt: in Klasse vier las Maris am besten, in Klasse fünf setzte sich Chayenne an die Spitze und in Klasse sechs überzeugte Mandy mit ihrem Vortrag. Sie vertritt beim kreisweiten Wettbewerb die Oberschule Neuhaus. Diane Apel, verantwortlich für den Wettbewerb, verteilte kleine Geschenke.

von Maria Nielsen

erstellt am 13.Dez.2016 | 12:02 Uhr