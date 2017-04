Boizenburg : „Luna“ feiert 25 Jahre

vergrößern 1 von 1 Foto: kfri 1 von 1

Am 6. Mai wird gefeiert: dann wird das Jugendfreizeithaus „Luna“ in der Siedlung 25 Jahre. „Wir feiern nur alle fünf Jahre“, erklärt Mitarbeiterin Ilona Morgner, die von Anfang an seit 1992 dabei ist. Begonnen hat alles in den Räumen des heutigen Boizebistros, die aber schnell zu klein wurden. 2001 zog das „Luna“ in das heutige Gebäude in der Dr.-Alexander-Straße um, das früher eine Kinderkrippe beherbergte, leer stand und sowieso der Stadt Boizenburg gehörte.

von Katja Frick

erstellt am 28.Apr.2017 | 05:15 Uhr