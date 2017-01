Hagenow : Mehr Zeit für den Schulsport

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sportliche Aussichten für Hagenows Schüler: Nachdem im letzten Jahr die Europaschule ihren Sportplatz bekommen hat, gibt es jetzt ähnliche Pläne für die Stadtschule am Mühlenteich. Lange schon schwelt das Thema in den Fachausschüssen der Stadt. Jetzt will sie hinter der Sporthalle in der Teichstraße eine neue Anlage bauen. Zur Freude der Schule. Denn bislang müssen die Grundschüler einen minutenlangen Fußweg bis zur Anlage in der Parkstraße in Kauf nehmen. Mit Einschnitten, wie die Sportlehrer bestätigen.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Dienstag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 16.Jan.2017 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen