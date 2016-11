Lebensmittelindustrie Hagenow/Wittenburg : Nach Tarifstreit drohen Gewerkschafts-Austritte

1 von 1 Foto: dihi 1 von 1

Die Einigung in den Tarifverhandlungen der Lebensmittelindustrie stößt in der Region auf Kritik. „Das ist nichts“ und nur „schön geredet“, sagt Steffen Ockert, Betriebsratsvorsitzender bei Oetker in Wittenburg gestern auf Nachfrage. Für ihn und seine Kollegen sei das Klassenziel nicht erreicht. Weder Arbeitgeber noch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hätten ernsthaft das geforderte Ziel der Ost-West-Angleichung verfolgt. Seine Vorstellung: Ein Stufenplan, der in den kommenden Jahren den Lohn-Unterschied von 360 Euro für gleiche Arbeit ausmerzen soll. Dafür seien sie vor wenigen Monaten mehrmals auf die Straßen gegangen. Stattdessen eine Lohnerhöhung, die für ihn nur auf den ersten Blick gut aussieht. Aber „man kann nicht ewig vor dem Problem weglaufen“.

Seit dem Frühjahr brodelt es hinter und vor den Kulissen der Branche (SVZ berichtete mehrfach). 15 mal sind die Mitarbeiter seitdem auf die Straße gegangen. Im zweiten Schlichtungsgespräch Ende letzter Woche nun eine Einigung zwischen den Fronten.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Mittwoch.

von Franca Niendorf

erstellt am 01.Nov.2016 | 21:00 Uhr

