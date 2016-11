Waschow : Ortsdurchfahrt Waschow wird zur Rennstrecke

1 von 1 Foto: thme 1 von 1

„Es muss wohl erst etwas passieren, bevor was getan wird.“ Dieser Meinung ist Armin Heider aus Waschow schon länger. Immer wieder beobachtet er, wie die Autofahrer an seinem Haus vorbeirasen. „Die Ortsdurchfahrt wird hier zur Rennstrecke“, so der Rentner. Doch nach seiner Ansicht passiere nichts.

Ob Motorrad, Auto, Lkw oder Bus – kaum einer halte sich an die zulässige Geschwindigkeit. „Nicht einmal der Schulbus bremst ab“, so der Waschower weiter. Schon öfter habe der Rentner auf dieses Problem aufmerksam gemacht.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Dienstag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 30.Nov.2016 | 12:00 Uhr

