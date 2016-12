Waschow : Polizei nimmt Raser ins Visier

1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

Das sei ihm in seiner gesamten Dienstzeit noch nicht passiert. Als der Chef des Hagenower Polizeireviers Uwe Mathews am Dienstag zur Geschwindigkeits-Kontrollstelle nach Waschow fuhr, blinkten ihn tatsächlich drei Fahrzeugführer im Gegenverkehr an, um ihn vor der Polizeikontrolle zu warnen, obwohl er sichtbar im Streifenwagen der Polizei fuhr. „Ich glaube wenn wir schon so weit sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir die Raser nicht von der Straße bekommen“, sagte er. Anwohner von Waschow hatten sich darüber beschwert, dass zu viele Fahrzeuge, die durch den Ort fahren, die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h nicht einhalten.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr

