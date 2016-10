Hagenow : Polizisten trauern um toten Kollegen

1 von 1 Foto: dihi 1 von 1

Bundesweit trauerten am vergangenen Sonnabend Polizisten um ihren Kollegen, der bei einem Einsatz gegen einen so genannten Reichsbürger so schwer verletzt wurde, sodass er an den Folgen verstarb.

Polizeihauptkommissar Karsten Dommer (l.) und Polizeiobermeister Andreas Samzow vom Hagenower Polizeirevier schalteten um 15 Uhr das Blaulicht ihres Einsatzfahrzeuges ein und gedachten so ihrem Kollegen.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 31.Okt.2016 | 21:00 Uhr