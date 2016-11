Boizenburg : „Ring frei“ zur vierten Runde

1 von 1 Foto: Katja Frick 1 von 1

Schon im Vorfeld ist die 4. Boizenburger Boxnacht ein Krimi. „Wir wissen immer noch nicht, wer antritt, der Landesboxverband wollte uns in diesen Tagen die Liste mit den Boxern schicken, hat es aber noch nicht getan“, berichtet Jens Ahlers, Trainer der Abteilung Boxen beim SG Aufbau und Hauptorganisator der Boxnacht. Nachdem die Boxnacht in diesem Jahr mangels hiesiger Wettkämpfer fast ausgefallen wäre, bekam Ahlers zufällig die Information, dass der Landesboxverband noch einen Austragungsort für einen Wettkampf zwischen der Mecklenburger Staffel und einer polnischen Auswahl suchte. Nun kann Boizenburg am 26. November ab 19 Uhr in der Richard-Schwenk-Sporthalle sogar mit Prominenz aus MV und Polen rechnen, aber Namen gibt es noch nicht.

von Katja Frick

erstellt am 18.Nov.2016 | 05:00 Uhr

