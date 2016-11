Neuhaus : Schönes Amt in schönen Fotos

vergrößern 1 von 2 Foto: Maria Nielsen 1 von 2

Ein dramatischer Himmel, ein Boot, dessen Farbe schon verblichen ist, im Hintergrund ein Deich und ein Haus, das sich dahinter duckt: das ist das Foto, das beim Fotowettbewerb „Unser schönes Amt Neuhaus“ den ersten Preis gewonnen hat. Angelika Dumann aus Ludwigslust hat es gemacht. „Ich habe zum ersten Mal überhaupt an einem Wettbewerb teilgenommen und dann auch noch gleich gewonnen“, freute sie sich bei der Vernissage im Haus des Gastes.

Holger und Siegrun Hogelücht hatten eingeladen und fast alle Preisträger - meist mit Anhang - waren gekommen. Es war der inzwischen zehnte Fotowettbewerb, der vor zehn Jahren vom damaligen Betreiber vom Haus des Gastes, Manfred Ruffing, ins Leben gerufen worden war. Hintergrund war der Gedanke, dass auf diese Weise schöne Fotos aus dem Amt Neuhaus entstehen, die auch für touristische Zwecke eingesetzt werden können. Denn vor zehn Jahren gab es da fast keine. Inzwischen verfügt das Haus des Gastes über einen richtigen Fundus, denn die Bildrechte gehen ans Haus des Gastes über. „Wenn aber jemand anderes ein Foto, zum Beispiel für Werbezwecke, gerne verwenden möchte, muss er sich an den Fotografen wenden.“ Das betonte Holger Hogelücht ausdrücklich noch einmal während seiner Begrüßungsrede. Dann ging es von Bild zu Bild, Hogelücht erläuterte, warum die Jury sich dafür entschieden hatte und beschrieb auch genau den Findungsprozess.

Die Jury hatte insgesamt 145 Fotos angeschaut, die 54 Teilnehmer eingereicht hatten. Es waren „alte Hasen“ dabei, aber auch Neulinge, es wurde mit Hightech-Kameras fotografiert, aber auch mit dem Smartphone. Alle Fotografen war gemeinsam, dass sie das gewisse Auge für ein Bild hatten und ein schönes Motiv als solches erkannten, was nicht selbstverständlich ist, wie Holger Hogelücht betonte. Alle Preisträger bekamen einen Kalender, eine Urkunde und einen gesponserten Preis. „Dank auch an die treuen Sponsoren“, so Hogelücht.

von Maria Nielsen

erstellt am 29.Nov.2016 | 12:00 Uhr