Hagenow : Seit 60 Jahren bei der Feuerwehr

Dieter Küßner von der Freiwilligen Feuerwehr Uelitz ist seit 60 Jahren Mitglied der Wehr. Zusammen mit vier weiteren Kameraden nahm er bei der gemeinsamen Ehrung des Landkreises und des Kreisfeuerwehrverbandes am vergangenen Freitagabend im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Hagenow das Ehrenzeichen am Bande des Landesfeuerwehrverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft entgegen. Insgesamt wurden auf dieser Veranstaltung 58 Kameradinnen und Kameraden für 60 Jahre, 50 und 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe am Montag.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 01.Nov.2016 | 05:00 Uhr

