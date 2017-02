Wittenburg : Snowbeat: Heiße Rhytmen on Ice

vergrößern 1 von 5 Foto: Tilo Röpcke 1 von 5









Noch bevor am vergangenen Sonnabend die ersten Gäste der mittlerweile sechsten Auflage des Snowbeat-Festivals das Wittenburger Alpincenter stürmen durften, machte Stefan Schwarz einen letzten Rundgang durch die Skihalle. „Wir sind heute mit achtzehn Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittenburg vor Ort, um zum einen den eventuell notwendigen Sanitätsdienst absichern zu können, zum anderen werden wir bis zum Ende der Veranstaltung am frühen Sonntagmorgen die Brandwache stellen“, berichtete der Wehrführer. Für ihn sei es nicht schwierig gewesen, für den Dienst beim diesjährigen Snowbeat genügend Freiwillige zu finden. Die durften sich aber ganz im Gegensatz zu den tausenden Gästen nicht in das Partyvergnügen stürzen, sondern mussten in Feuerwehrkleidung für die Sicherheit der Veranstaltung sorgen.

Mehr als vierzig Acts aus unter anderem Holland, Italien, Schweden und Deutschland sorgten schon kurz nach dem offiziellen Einlass für eine ausgelassene Stimmung auf den vier Floors im Wittenburger Alpincenter.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe.

