Stapel : Start mit „Stellvertreterkrieg“

Da nutzte auch die ausdrückliche Bitte der Bürgermeisterin Grit Richter , alles so zu belassen, wie bisher, nichts. Die acht Ratsmitglieder der Dreiparteiengruppe aus CDU, Linke und SPD bestanden in der ersten Ratssitzung der neuen Legislaturperiode darauf, dass es einen ersten und einen zweiten Stellvertreter der Bürgermeisterin gibt, also eine Rangfolge festgelegt wird. Das bedeutet, dass dafür die Hauptsatzung geändert werden musste. Alle von der Dreiergruppe stimmten dafür, alle anderen stimmten dagegen.

Nun ist also Christian Fabel (CDU) der erste Stellvertreter und Thorsten Knebusch (Unabhängige) der zweite.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Wochenende.

von Maria Nielsen

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr

