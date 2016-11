Neu Gülze : Straßenfest nach Baustress

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Straßenfest statt bloßes Band-Durchschneiden: Neu Gülzes Bürgermeister Hans-Jürgen Michalska wollte den frisch sanierten Friewei im Ort nicht einfach mit der altbekannten Tradition und den üblichen Prominenten eröffnen. Stattdessen lud er alle Anlieger der 700 Meter langen Gemeindestraße am Freitagabend zu einem großen Fest mit Schwein am Spieß und Fassbier ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Mit Unterstützung der Baufirma und des Planungsbüros. „Wir wollten damit ein Stück zurückgeben“, sagt Michalska. Schließlich hätten die Anwohner während der Bauzeit so manche Unannehmlichkeit hinnehmen müssen.

von Franca Niendorf

erstellt am 06.Nov.2016 | 21:00 Uhr

