Lübtheen : Treppen-Missstand nun beseitigt

„Fast auf allen Vieren musste ich die Treppe erklimmen, weil ich mich nirgends festhalten konnte“, erinnert sich Maria Pegel an den Oktobertag des vergangenen Jahres. Da hatte sich die 77-Jährige mit ihrem Rollator aufgemacht, um im örtlichen Rathaus in der Salzstraße einen neuen Personalausweis zu beantragen.

„Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß“, erklärt die in Tschechin Geborene weiter im SVZ-Gespräch. Deshalb seien die zwei Stufen am Hintereingang des Gebäudes für sie kaum zu bewältigen gewesen. „Die Unsicherheit und die Angst hinzufallen, waren besonders schlimm in diesem Moment“, betont Maria Pegel. Deshalb habe sie sich schließlich hilfesuchend an den Bürgerbeauftragten der Stadt Lübtheen, Thomas Pietz, gewandt.

von Thorsten Meier

erstellt am 24.Jan.2017 | 21:00 Uhr

