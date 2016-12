Woez : Über das tödlich Böse auf dem Dorf

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Woez Peer Wesendonk, gebürtiger Hamburger, lebt in dem gemütlichen 200-Seelenort Vertikow und steht dort als Organist in Lohn und Brot. Seit einem schweren Motorradunfall sitzt er im Rollstuhl. Eines Tages wird er Zeuge, wie eine alte Frau aus dem beschaulichen Ort überfahren wird. Alle Welt glaubt an einen Unfall, der Musiker nicht. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und stößt dabei in seinem Umfeld auf wenig Gegenliebe. Eine Kriminalkommissarin und eine Polizistin, die keine offiziellen Ermittlungen anstellen dürfen, unterstützen den Hobby-Detektiv jedoch klammheimlich.......

Was hier im Gewande der Realität daherkommt, ist schlichtweg erfunden. Die Handlung des spannenden wie humorvollen Krimis mit dem Titel „Erntedank in Vertikow“ spielt dennoch in unserer Region, südlich von Gadebusch. Auch Woez taucht in dem 302 Seiten starken Taschenbuch auf. Dort ist Frank Friedrichs, der Autor, nämlich seit 2007 zu Hause. Zwei Jahre hat der in der Weltstadt Hamburg Geborene sich Zeit genommen, einen mörderischen Fall zu ersinnen und raffiniert zu konstruieren. Nun ist sein Werk veröffentlicht. Als Paperback und E-Book bei amazon. In Wittenburg und Schwerin soll das Buch ab dem 12. Dezember zu kaufen sein.

„Es ist mein erstes Buch für Erwachsene. Ich habe mich in der Vergangenheit in verschiedenen Genres ausprobiert, beispielsweise auch ein Kinderbuch geschrieben, aber Krimis liegen mir am besten“, gesteht der 47-Jährige, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Lektor und Korrektor ist. Das habe er für sich herausgefunden. „Ich finde das spannend, weil man nahe an der Realität ist und die Figuren psychologisch hinterleuchten kann. Es verschafft mir als Autor sogar Genugtuung, den Mörder entlarven zu können“, erklärt der Wahl-Woezer im SVZ-Gespräch. Und verrät weiter: „Schreiben hat ja auch immer etwas Autobiographisches und basiert auf eigenem Erleben. Einige der Charaktere sind bewusst überzeichnet, der Humor kommt bei mir nicht zu kurz. Der Krimi ist auch kein blutiger Thriller sondern hat eher etwas norddeutsch Gemütliches.“ Kopfzerbrechen hätten ihm die Verdachtsmomente aller Tatverdächtigen bereitet, die es nach und nach zu enträtseln galt, sagt Friedrichs rückblickend.

„Das ist eine enorme Puzzle-Arbeit. Man muss als Autor viel mehr wissen, als das, was später im Buch steht. Das Gedruckte widerspiegelt nur etwa ein Viertel dessen, was sich gedanklich in meinem Kopf abgespielt hat.“

Wer jetzt neugierig geworden sein sollte auf den Erstlingskrimi von Frank Friedrichs, ist herzlich eingeladen, am kommenden Sonnabend, dem 10. Dezember, um 17 Uhr, in die Wittenburger Kiebitz-Buchhandlung, Große Straße 38, zu kommen. Dort wird es eine Lesung geben. Der Eintritt kostet fünf Euro.

„Ich freue mich schon auf die Reaktionen der Zuhörer und die Gespräche, die es hoffentlich geben wird“, betont Frank Friedrichs abschließend.

von Thorsten Meier

erstellt am 06.Dez.2016 | 12:00 Uhr