Parchim : Umlage: Hoffen auf zweite Senkung

Wenn Donnerstagabend der Kreistag zu seiner großen Haushaltssitzung in der Kreisstadt zusammenkommt, dann geht es auch um das heikle Thema Kreisumlage. Die soll zwar prozentual gesenkt werden, doch wegen der verbesserten Einnahmesituation fast aller Gemeinden zahlen am Ende doch alle mehr an den Kreis. Konkret sind das 3,1 Millionen Euro mehr. Doch diese Summe könnte noch einmal um 1,2 Millionen reduziert werden, wenn denn die Finanzierung der Gesamtschulen im Kreis endlich geregelt wird. Dann würde die Umlage von den bisher anvisierten 43,6 Prozent auf 42,8 Prozent sinken.

von Mayk Pohle

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr

