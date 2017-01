Strachau : Weit sichtbare Spuren hinterlassen

1 von 1 Foto: Maria Nielsen/ARchiv 1 von 1

Der „Phoenix“ im Elbvorland in Bitter, der „Große Schrein“ in Strachau auf dem Deich, die „Windharfe“ vor dem Kindergarten in Kaarßen und „Die Verknüpfung“ in Neuhaus vor der Sparkasse – der Bildhauer Klaus Großkopf hat mit seinen Skulpturen im Amt Neuhaus unübersehbare Spuren hinterlassen. Am Freitag starb er im Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Lüneburg.

In Amt Neuhaus lebte und arbeitete er 18 Jahre lang, ab 1994 zunächst in Wehningen und später in Strachau, und führte sich ein in die rechtselbische, kleine Gemeinde mit der Organisation und Durchführung eines Bildhauersymposiums mit internationalen Künstlern 1996 in Wehningen.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Wochenende.

von Maria Nielsen

erstellt am 13.Jan.2017 | 21:00 Uhr

