Boizenburg : Wie eine große Familie

1 von 1 Foto: kfri 1 von 1

„Es ist schön, wie nett und unvoreingenommen ich hier aufgenommen wurde“, zieht Renate Klöß, die neue Geschäftsführerin in der KMG-Klinik Boizenburg, nach einem Monat am Haus Bilanz. „Ich wusste ja, dass mein Vorgänger Thomas Bürger hier einen guten Ruf hatte, deshalb dachte ich erst, das wird schwer.“

Doch dem war nicht so, Thomas Bürger, der die Geschäftsführung der 380-Betten-Klinik in Güstrow übernommen hat, arbeitete die Kollegin kompetent ein. „Und gleich an meinem ersten Arbeitstag gab es am Abend die Weihnachtsfeier, da konnte ich feststellen, wie familiär es hier zugeht“, erinnert sich Renate Klöß.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Dienstag.

von Katja Frick

erstellt am 02.Jan.2017 | 21:00 Uhr

