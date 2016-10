Boizenburg : „Wir müssen alle an einem Strang ziehen“

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Reiches kommunales Leben, gute kulturelle Angebote, wohnungsnahe Einkaufsmöglichkeiten, bedarfsgerechter Nahverkehr und eine intakte Umwelt - für Jens Prötzig, den 1. Vorsitzenden von Haus & Grund Boizenburg e.V., sind das keine Wolkenschlösser, sondern realisierbare Zukunft, um sich für Boizenburg und Umgebung zu engagieren. Eigens dafür beteilige sich der 57-Jährige zusammen mit anderen Getreuen an einem sogenannten Zukunftsprojekt „Schrumpfende Regionen“. Alle Vereine aus den Bundesländern hätten sich für dieses Bundesprogramm bewerben können.

„Die Innenstadt verödet zusehends, das bedeutet einen schleichenden Verlust an Attraktivität. Das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten schwindet ebenfalls, der Leerstand von Gewerberäumen wächst, Gebäude verfallen. Der öffentliche Nahverkehr wird am Bedarf vorbeigeplant. Das Stadtmarketing ist nur mäßig“, benennt Prötzig einiges, das ihn in Boizenburg nervt und beunruhigt.

von Thorsten Meier

erstellt am 25.Okt.2016 | 05:08 Uhr