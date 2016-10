Ludwigslust : Cartoons voller Energie

vergrößern 1 von 2 Foto: Wemag/Rudolph-Kramer 1 von 2

Cartoons von schlechten Elektrikern und brandneuen Windrädern, von langen Leitungen und unterirdischen Kabeln. Kurz: Cartoons voller Energie. Eine Auswahl von Arbeiten des Künstlers Mario Lars alias Roland Regge-Schulz sind seit gestern im Erdgeschoss des Amtes Ludwigslust-Land zu sehen. Diese besondere Exposition wurde durch die Zusammenarbeit des Amtes mit der Wemag möglich.

Woche für Woche zeichnet der Cartoonist Mario Lars, der aber bei der Ausstellungseröffnung nicht zugegen war, für den Energieanbieter, und das seit gut drei Jahren. Immer neu und immer unter Strom. Mittlerweile sind da gut 200 Zeichnungen zusammengekommen. Die 90 besten Cartoons sind im Buch „Unter Strom“ versammelt. Und insgesamt 25 Bilder aus dem vor wenigen Monaten erschienenen Buch sind jetzt in Ludwigslust zu bewundern. In Anwesenheit des Amtsvorstehers Klaus-Otto Meyer und des Leitenden Verwaltungsbeamten Wolfgang Utecht wurde gestern im Amt Ludwigslust-Land die Ausstellung „Unter Strom“ eröffnet. In den nächsten Monaten zieren die großformatigen Drucke das Erdgeschoss des Gebäudes. „Wir freuen uns sehr, dass in Ludwigslust nun schon die dritte Ausstellung dieser Art eröffnet werden konnte. Damit fördern wir nicht nur einen regionalen Künstler, sondern wollen auch den Kunden in unserer Heimat die Wartezeit mit Humor etwas verkürzen“, erklärte Wemag-Kommunalbetreuer Bernd Halfkath am Rande der Ausstellungseröffnung. Und auch Klaus-Otto Meyer konnte beim Anschauen der Cartoons nicht nur schmunzeln, sondern hat einige Male auch herzhaft gelacht. „In erster Linie verschaffen die Cartoons dem Betrachter in der Regel Freude über die Ironie, mit der vielfach Situationen des täglichen Lebens in einem Kontext dargestellt werden, deren entwaffnende Klarheit einem die Absurdität mancher Auseinandersetzung klar macht. Zu denken ist hier beispielsweise an den Cartoon, an dem jemand am Horizont hinter den trostlos ausgebeuteten Braunkohlefeldern ein Windrad sieht und die Feststellung trifft, ,dieses Windrad verschandelt die ganze Landschaft’“, so der Amtsvorsteher. Hochachtung, so Klaus-Otto Meyer, gebühre aber dem Künstler, der in der Lage ist, solche Situationen zu erfassen und so pointiert in ein Bild einzufassen, dass es die Absurdität wiedergibt, ohne beleidigend zu wirken. „Solche Cartoons von Mario Lars finden sich in unserem näheren Umfeld, so in der SVZ, in der er auch täglich auf Seite 2 einen tagesaktuellen Beitrag leistet“, ergänzt der Amtsvorsteher Klaus-Otto Meyer.

Der Region verbunden ist nicht nur die Wemag, auch der Cartoonist und Karikaturist Mario Lars. In Mecklenburg geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet er heute auf dem Schulzenhof in Gneven bei Schwerin.

„Wir wollen weiterhin auch anderen Ämtern anbieten, die Ausstellung kostenfrei in den eigenen Räumen zu präsentieren. Bei Interesse können die Cartoons sogar dauerhaft deren Wände schmücken“, so Bernd Halfkath weiter. Weitere Informationen zum Buch sind im Internet unter www.wemag.com/cartoon abrufbar.





