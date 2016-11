Ludwigslust : Das Leid mit dem Laub

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Laub ist schön – solange es an den Bäumen hängt. Ist es erst einmal gefallen, wird es für viele Einwohner in der Region zur Last. Denn laut Ludwigsluster Straßenreinigungssatzung müssen die Anlieger die Blätter – egal in wessen Eigentum sich die Bäume befinden – beseitigen. Dabei sorgt die anschließende Entsorgung des Laubes immer wieder für Diskussionen, wie die jüngsten Einwohnerversammlungen zeigten. In der Region gibt es unterschiedliche Lösungsansätze.

von Kathrin Neumann

erstellt am 23.Nov.2016 | 05:00 Uhr