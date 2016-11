Ludwigslust : Die Narren starten in die Saison

1 von 1 Foto: Patrick Keibel 1 von 1

Noch drei Tage, dann übernehmen in einigen Orten der Ludwigsluster Region wieder die Narren das Zepter. Am Freitag, dem 11. November, beginnt um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison.



Techentin

Der Techentiner Carneval Club e.V. (TCC) feiert in diesem Jahr Jubiläum. Es ist die 60. Karnevalssession. „Wie in jedem Jahr werden wir am 11.11. um 11.11 Uhr das Ludwigsluster Rathaus stürmen, in diesem Jahr mit einer großen Abordnung“, teilt Pressesprecherin Marita Jahnke mit.

„Däms hau rinn“ heißt es zur selben Zeit in Dömitz – bei der traditionellen Festsitzung im Elb-Café. Dort wird zwar schon das Motto für die 62. Karnevalssaison verkündet, doch das Geheimnis um die neuen Prinzenpaare wird erst einen Tag später gelüftet. Am Sonnabend beginnt um 19.30 Uhr die Proklamation im Dömitzer Kulturhaus. So werde es wieder eine große Überraschung sein, wer die Nachfolge von Prinz Andre I. Lüth und Prinzessin Hanka sowie des Kinderprinzenpaares Janne Willuweit und Luisa Wilkens antreten wird, versprechen die Dömitzer Jecken auf ihrer Homepage im Internet. Die Vorbereitungen für die Saison laufen derzeit auf Hochtouren – Tänzer, Sänger, Büttenredner und Bühnenbauer haben alle Hände voll zu tun und freuen sich darauf, den Gästen ein buntes Programm bieten zu können. Das Kulturhaus wurde durch die alljährliche Putzaktion auf Vordermann gebracht.



Woosmer

„Faslam feiern ist famos – im Dschungel ist der Teufel los!“ heißt es beim Faslamclub Woosmer. Am 12. November wird der Prinz für die neue Saison gewählt. Los geht es um 19.19 Uhr.



Neu Kaliß

In Neu Kaliß können die Narren und alle anderen Karnevalsfans das neue Prinzenpaar bereits am Vormittag des 11.11. begrüßen. Es wird um 11.11 Uhr vor dem „Kalißer Eck“ vorfahren und damit die 42. Saison des Neu Kalisser Carneval Clubs eröffnen. „Wer in der festlich geschmückten Kutsche sitzen und von Bürgermeister Burkhard Thees die Schlüssel übernehmen wird, bleibt bis dahin geheim“, betont Elferratsmitglied Jens Dymke. Einen Tag später findet dann schon die erste Programmveranstaltung unter dem Motto „Willkommen an Bord und Leinen los – Neu Kaliß feiert richtig groß“ statt. Eine Woche später folgt die nächste Programmveranstaltung. Diese Feiern finden in der Kalisser Mehrzweckhalle statt und beginnen jeweils um 19.11 Uhr. Die Zuschauer dürfen auf neue Tanzgruppen und Büttenredner gespannt sein, verspricht Jens Dymke.



Gross Laasch

Die Narren vom Groß Laascher Carnevalclub 81 e.V. werden am Freitag ebenfalls pünktlich um 11.11 Uhr vor dem Gemeindebüro stehen. Sie wollen vom Bürgermeister den Schlüssel zu den Diensträumen einkassieren. Um 19 Uhr beginnt dann im Kulturhaus die Eröffnungsveranstaltung.





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen