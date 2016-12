Grabow : Ein Dankeschön für die Ehrenamtler im „Concordia“

1 von 1 Foto: Mick 1 von 1

Der Tisch im Aufenthaltsraum war festlich gedeckt, Stollen, Kekse und Naschereien luden zum Zugreifen ein. Ein Bild, dass sich am Vormittag des Heiligen Abends im DRK-Alten- und Pflegeheim „Concordia“ in Grabow bot. Heimleiterin Andrea Karstädt hatte ehrenamtliche Mitarbeiter der Einrichtung zu einem kleinen geselligen Beisammensein eingeladen. „Wir wollen damit all jenen Dank sagen, die uns das ganze Jahr über bei der Betreuung unserer Bewohner aktiv unterstützen.“ Denn die Hauptamtlichen haben in den Tagen zum Fest für solch eine gemütliche Runde leider keine Zeit, so Andrea Karstädt. „Sie haben voll zu tun, der Koch kommt aus der Küche nicht weg, die Pflegekräfte haben ihr Programm und die Reinigungskraft ist voll am Putzen.“ Aktuell werden hier im Haus Am Gänseort 1 insgesamt 60 Männer und Frauen betreut, davon sind 35 Demenzkranke. „Zusammen mit den ehrenamtlichen Kräften haben wir 60 Mitarbeiter“, ergänzt Andrea Karstädt, die seit 2006 Heimleiterin ist.

Mit dabei in der Runde der Ehrenamtlichen saß auch das Ehepaar Bremer, die alteingesessene Grabower sind und sich ihrer Stadt stets verbunden fühlten. Ilse Bremer, die seit 1964 mit ihrem Mann Karl-Heinz in ihrem Haus in der Mühlenstraße wohnt, sorgt im Bereich der Mühlenstraße am Brückengeländer seit über 50 Jahren für Ordnung und Sauberkeit. Für Bürgermeister Stefan Sternberg sei solch ehrenamtlicher Einsatz, wie ihn Ilse Bremer zeigt, ein gelebtes Beispiel für die Verbundenheit mit der Stadt. „Diesen Einsatz für das Wohl der hier im Alten- und Pflegeheim betreuten Bewohner zeigen auch die vielen Ehrenamtler. Deshalb möchte ich eine kleine Anerkennung überreichen“, sagte Stefan Sternberg, als er einen Umschlag an Heimleiterin Andrea Karstädt weitergab. Und auch Wolfgang Schmülling, der den erkrankten Landrat Rolf Christiansen vertrat, schloss sich den Worten des Bürgermeisters an. Der Stellvertreter des Landrates hatte als Anerkennung einen Präsentkorb mitgebracht. In lockerer Runde wurde tauschte man sich dann über so manches Thema aus, während im Hintergrund im Fernseher an der Wand ein Video von der Ankunft der neuen Grabower Kirchenglocken lief. Ein bedeutendes Ereignis, nur eines von vielen in diesem Jahr, die für positive Schlagzeilen in Grabow sorgten. Wie es in der Städtebauentwicklung mit der Sanierung der Häuser am Markt weitergeht, erläuterte der Bürgermeister ebenso wie die Vorhaben der Stadt zur Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums. Auch das Bemühen der Stadt, neue Bauplätze auszuweisen, um so junge Familien nach Grabow zu holen, fand in der Runde der Senioren lobende Worte. „Grabow hat sich gut gemacht“, befand Ilse Bremer. „Viel hat sich hier in den letzten Jahren getan.“ Und dazu zählt auch die Sanierung des Schützenhauses und die Gestaltung de Schützenparks. „Die Fundamente für den Hochzeitspavillon stehen schon. Kürzlich traf ich am Schützenhaus junge Leute, die im Mai heiraten wollen“, warf der Bürgermeister schon einen Blick in de Zukunft. Der neue Pavillon für die Hochzeitspaare steht schon in der Halle. „Das wird dann eine neue Attraktion für Grabow“, ist sich Stefan Sternberg sicher.

von Michael Seifert

26.Dez.2016