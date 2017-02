Ludwigslust : Einmal auf die Pauke hauen

1 von 1 Foto: kahe 1 von 1

Der Fanfarenzug Ludwigslust stellt sich in den Ferien im Mehrgenerationenhaus Zebef vor. Schüler, die Interesse haben, mitzuspielen, können am Dienstag, 14. Februar und am Donnerstag, 16. Februar jeweils von 13.30 bis 16 Uhr zum Schnuppertraining kommen. „Wer bei uns anfängt, benötigt keine Vorkenntnisse. Er muss weder Noten können, noch ein Instrument spielen“, sagt Uwe Heinsohn vom Fanfarenzug. „Gelernt wird dann bei uns in den Registerproben.“ Der Ludwigsluster Fanfarenzug feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Dazu wird es im Sommer zwei Platzkonzerte in Ludwigslust und Neustadt-Glewe geben.

von svz

erstellt am 03.Feb.2017 | 07:24 Uhr

