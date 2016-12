Ludwigslust : Kleingarten oder Eigenheim?

1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

Buddeln auf eigener Scholle ist immer noch ein Thema. Die Stadt Ludwigslust hat 16 Kleingartenanlagen. Der Leerstand der Parzellen ist geringer als man denkt. In den Sparten „Am Brüggwiesendamm“ und „Am Parkviertel“ wird jeder Garten bewirtschaftet. Sieben weitere Anlagen haben nach einer Erhebung der Stadt einen sehr geringen Leerstand (im einstelligen Prozentbereich). Die meisten der Hobbygärtner sind zwischen 50 und 69 Jahre alt. Auch die Altersgruppe 70+ macht einen großen Anteil aus. Die detaillierten Zahlen hat die Verwaltung jetzt der Stadtvertretung präsentiert. Der Grund: Die Lage von Parzellen kollidiert mit den Plänen Ludwigslusts zur Schaffung von weiteren Eigenheimgebieten.

Priorität für die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen sollen demnach die Osterweiterung des Georgenhofes sowie die Fläche am Karstädter Weg erhalten. Im Ergebnis hat die Stadtvertretung bereits am 1. März dieses Jahres beschlossen, die Bebauungspläne „LU 29 Georgenhof Ost“ sowie „TE 8 Karstädter Weg“ aufzustellen. Insbesondere in der Kleingartensparte „Zur Eiche“ am Georgenhof regt sich seit geraumer Zeit Argwohn, die Parzellen sollten Eigenheimen weichen (SVZ berichtete mehrfach). Die Sparte gehört zu denen, die laut Sachstandsbericht der Stadt nur wenig Leerstand zu verzeichnen haben. Die Stadt will nun eine Kleingartenkonzeption erarbeiten. Diese solle laut Bürgermeister Reinhard Mach die Kleingartenstruktur in Ludwigslust erfassen und bewerten sowie Abwägungsinstrument für die weitere Stadtentwicklung sowie nach Beschluss durch die Stadtvertretung eine verlässliche Grundlage für alle Kleingärtner sein.

Zunächst erst einmal hat die Stadtvertretung auf ihrer letzten Sitzung vor Weihnachten über die Informationsvorlage der Verwaltung diskutiert. Es hat eine Zusammenkunft der Vorsitzenden der Kleingartenvereine mit der Stadt gegeben, an der auch der Vorsitzende des Regionalverbandes der Gartenfreunde Südwest-Mecklenburg teilnahm. Parallel zum Konzept soll nämlich ein Kleingartenbeirat zusammengerufen werden. Dieser setzt sich nach einem Vorschlag der Stadt aus einer Auswahl der Kleingartenvorstände zusammen und wird durch die Verwaltung ergänzt.

Daran entzündete sich im Plenum der Stadtvertretung die Diskussion. Heiko Böhringer (Alternative für Ludwigslust) wollte wissen, warum kein Stadtvertreter zu der Zusammenkunft eingeladen gewesen sei. Wenn dies gewünscht sei, könne das zukünftig erfolgen, so Bürgermeister Reinhard Mach. Torsten Hinrichs (Alternative für Ludwigslust) stellte klar, dass es keiner Einladung bedürfe, wenn ein Stadtvertreter an einer solchen Veranstaltung teilnehmen wolle. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Birgit Wulf findet es gut, wenn ein solcher Beirat von den Bürgern getragen wird.

Die Erfassung der Bestandssituation für das Kleingartenkonzept soll während der turnusmäßigen Begehungen der Kleingartenanlagen durch die Stadt erfolgen. Diese sind vorgeschrieben und dienen dem Nachweis, dass überall die Gemeinnützigkeit, sprich die Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes, gewährleistet ist. Mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist ein vergünstigter Pachtzins verbunden, so dass hieran ein großes Interesse seitens der Kleingartenvereine besteht.

erstellt am 21.Dez.2016 | 07:00 Uhr

