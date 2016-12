Ludwigslust : Konsum plant Neubau eines Frische-Marktes

1 von 1 Foto: Michael Seifert 1 von 1

Ein moderner Einkaufsmarkt soll im Bereich Hamburger Tor 1a und Schlachthofweg 1b entstehen. So sehen es die Pläne der Konsumgenossenschaft Hagenow eG vor, die den vorhandenen Konsum-Markt an diesem Standort abreißen und einen Neubau errichten will. Mit diesem Vorhaben beschäftigen sich am Mittwochabend auf ihrer Sitzung im Rathaussaal auch die Stadtvertreter von Ludwigslust. Sie müssen sich darüber verständigen, ob ein Bebauungsplanverfahren zur Schaffung eines Sondergebietes Einzelhandel am Schlachthofweg eingeleitet werden soll. Während die Anwohner im Bereich Hamburger Tor/Schlachthofweg auf einen neuen Frischemarkt hoffen können, werden die Grabower, die im Bereich Kiebitzweg zu Hause sind, von der Absage des Konsums, dort einen neuen Einkaufsmarkt zu errichten, wohl überrascht sein. „Grabow ist nicht mehr relevant für uns, dafür gibt es wirtschaftliche Gründe“, so Jan-Michael Kappe.

von Michael Seifert

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr

