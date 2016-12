Dömitz : Kunst fürs Kirchenfenster

1 von 1 Foto: Hennes 1 von 1

Noch stapeln sich die vielen bunten kleinen und großen Glaskunstwerke in der Werkstatt von Ute Stender in Dömitz. „Zweieinhalb Jahre hat die Glaskünstlerin mit Kindern aus Dömitz und der Region daran gearbeitet. „Wir haben alles ausprobiert“, erzählt sie. „Glas schneiden, schleifen, ätzen und bemalen.“ Spätestens im Sommer nächstes Jahr werden sich die Kinder wiederfinden - in ihren eigenen Kunstwerken, die dann zwei Fenster der Katholischen Kirche schmücken werden. „Welche Glasbilder das sein werden, das entscheiden wir aber erst gemeinsam im Februar“, sagt Ute Stender.

Vergangenen Sonnabend erst hat sie wieder den ganzen Vormittag mit Kindern in ihrer Werkstatt verbracht. „Mond- und Sonnenfenster“, hat die Künstlerin das Projekt genannt, das mit Mitteln aus dem Bundesförderprogramm „Künste öffnen Welten“ finanziert wird. „Wir verlassen dafür die Erde und betrachten alles von oben. Dabei entwickeln Kinder Phantasien, die den Erwachsenen längst verloren gegangen ist.“

Träger des dreijährigen Projektes ist der Mallisser Jugend- und Kulturverein Wanzeberg e.V. Einfach sei es nicht gewesen, Akteure und Institutionen für das Projekt zu gewinnen, meint Ute Stender. Verstehen kann sie das nicht, denn die Arbeit sei eine Bereicherung für die Kinder. „Glaskunst ist so vielfältig und fördert so viel Fertigkeiten.“

Beteiligt haben sich bis heute Kinder aus den Horten in Neu Kaliß und Malliß, das Gymnasiale Schulzentrum und der Hort der Kita Regenbogenland, die Volkssolidarität und die Schulwerkstatt in Ludwigslust. Bis Februar noch sammelt Ute Stender Kinderkunstwerke aus Glas für die Kirchenfenster. „Manche Bilder, die mir besonders gefallen, sind aber auch den Kindern ans Herz gewachsen“, erzählt sie. So sehr, dass die Kinder sie lieber mit nach Hause nehmen.

von Katharina Hennes

erstellt am 05.Dez.2016 | 12:27 Uhr