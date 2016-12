Ludwigslust : Noch nie war so viel Harmonie

1 von 1 Foto: Mayk pohle 1 von 1

Liegt es an der friedlichen Vorweihnachtsstimmung? In seltener Einmütigkeit verabschiedete am Donnerstagabend eine satte Kreistagsmehrheit bei nur drei Gegenstimmen den Haushalt 2017. Damit ist der Weg frei für die größte Investition, die es je im Landkreis gab, den Ausbau des Breitbandnetzes für schnelles Internet. 240 Millionen Euro kostet die fast flächendeckende Versorgung, die schon ab Mitte 2017 für die ersten Haushalte zur Verfügung stehen soll. Das Geld kommt aus Bundes- und Landesmitteln, der Kreis übernimmt die Koordination.

Wolfgang Schmülling (SPD) warb als Vertreter des erkrankten Landrats in der Debatte um die Zustimmung der Kreistagsmitglieder für den Haushalt, der eine Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 43,4 Prozent vorsieht. Wegen insgesamt höherer Steuereinnahmen auf Gemeindeseite nimmt der Kreis trotzdem 3,1 Millionen Euro mehr ein. Schmülling: „Ich weiß, dass es Regionen im Kreis gibt, denen geht es dreckig, anderen geht es verteufelt gut. Der Haushalt ist aber transparent und ehrlich. Von mir aus hart, aber gerecht.“

Reiner Altenburg (SPD), Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses, hob die guten Rahmenbedingungen hervor: „Das Jahr 2016 hat uns mit Blick auf die Finanzen gut behandelt. Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir die Verbindlichkeiten abbauen?“ Der Haushalt schaffe es, Konsolidierung, Schuldenabbau, Gestaltung, Erhalt der Infrastruktur und die Berücksichtigung von Gemeindefinanzen unter einen Hut zu bekommen. Höhere Schulden heute seien die Kreisumlage von morgen.

Für die CDU kritisierte Rüdiger Naber, dass die Kreisumlage schon viel eher hätte gesenkt werden können. Denn die Fraktion habe bereits im Dezember weitere Einsparpotenziale vorhergesagt. Genau das tat sie am Donnerstagabend wieder und überzeugte damit die Kreistagsmehrheit. Naber: „Die CDU schlägt weitere Einsparungen vor, um dem Werteverzehr an Straßen und Schulen entgegenzusteuern.“ 400 000 Euro mehr als die vorgesehenen 7,8 Millionen Euro sollen für das Flicken von Kreisstraßen zur Verfügung stehen, für den Erhalt der Schulbauten sogar 500 000 Euro (1,9 Millionen Euro). Das Geld will die CDU bei den Rasern holen. Sie setzt 500 000 Euro mehr an Einnahmen an, was nichts anderes heißt, als dass es noch öfter am Straßenrand blitzen soll.

Linken-Fraktionschef Wolfgang Bohnstedt stellte klar: „Für unsere Fraktion steht fest, der Haushalt muss heute beschlossen werden. Nur das schafft Planungssicherheit.“ Bohnstedt erinnerte an die desolate Lage vieler Gemeinden: „Die Bürgermeister der Gemeinden Obere Warnow und Rom sagen mir: Natürlich würden wir jeden Euro weniger Kreisumlage gern nehmen. Aber einige Prozentpunkte helfen uns auch nicht mehr.“ Der Linken-Fraktionschef sieht das Land in der Pflicht. Dass der Kreishaushalt den Schwerpunkt auf Kinder, auf Bildung, Investitionen in Infrastruktur und Lebensqualität sowie auf ein schnelles Internet setzt, sei Konsens. Selbstverständlich sei aber auch, dass „wir alle in diesem Haus solidarisch mit unseren Städten und Gemeinden sind.“ Ein Zeichen sei die Absenkung der Kreisumlage um vielleicht sogar 1,6 Prozentpunkte, sollte eine Einigung im Gesamtschulstreit zustande kommen (wir berichteten). Für die Linke stehe neben der materiellen Infrastruktur auch die soziale im Fokus. Gerade mit Blick auf die Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes auf Landesebene mahnten auch SPD-Fraktionschefin Dr. Margret Seemann und Gerd Holger Golisz (CDU) eine künftige bedarfsgerechte Finanzausstattung der Kommunen an.

Mit dem Haushalt stimmte der Kreistag auch der Fortsetzung des Projekts Pflegelotsen zu. Auch Übungsleiter im Sport und Honorarlehrkräfte der Volkshochschule sollen mehr Geld bekommen.

Thomas Heldberg (FDP/ AfL) setzte das Schlusswort: „Einen solchen Haushalt gab es meines Wissens noch nie in diesem Kreis. Er hat so viele positive Punkte, da wollen wir nicht kleinlich nach Schwächen suchen.“



