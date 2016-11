Ludwigslust : Polizei lädt Laubenpieper zum Gespräch

Die Ludwigsluster Polizeiinspektion lädt nächste Woche Dienstag, 17 Uhr, die Vorstände der Ludwigsluster Gartenvereine und alle interessierten Laubenbesitzer zu einem Präventionsgespräch in ihren Schulungsraum. Thema sind die Laubeneinbrüche, die erfahrungsgemäß mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder zunehmen. Laut Gilbert Küchler, Leiter der PI, seien in Ludwigslust in den zurückliegenden zwei Wochen bereits vier Einbrüche gemeldet worden. Neben Gilbert Küchler ist auch der Präventionsbeauftragte Theo Mundt in der Runde.

von Katharina Hennes

erstellt am 04.Nov.2016 | 17:49 Uhr

