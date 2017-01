Anthrax-Alarm in Ludwigslust : Weißes Pulver in Brief harmlos

vergrößern 1 von 4 Foto: Andreas Münchow 1 von 4







Entwarnung am Amtsgericht Ludwigslust: Das weiße Pulver, das am Mittwoch in einem Brief im Amtsgericht gefunden wurde, ist harmlos. Bei einer Untersuchung sei festgestellt worden, dass es sich um «keinen gesundheitsgefährlichen Stoff» handele, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. «Was es genau ist, wird noch ermittelt.» Das Amtsgericht war nach dem Fund am Mittwoch sicherheitshalber geschlossen worden.

In mehreren anderen Gerichten in Deutschland war ebenfalls weißes Pulver in Briefumschlägen aufgetaucht, dass sich später in einigen Fällen als Puderzucker herausstellte.

