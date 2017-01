500. Förderbescheid : Allianz für „Pause vom Vergessen“

1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

„Gemeinsam statt einsam“ haben sich die Ziegendorfer auf die Fahne geschrieben. Wie das bereits im Alltag vor Ort gelebt wird, wurde gestern Nachmittag im alten Pfarrhaus eindrucksvoll deutlich. Zahlreiche Dorfbewohner, die rund um die Ruhner Berge in Mecklenburg oder der Prignitz zu Hause sind, Vertreter von Vereinen und Institutionen sowie eine fröhliche Kinderschar aus der dorfeigenen Kita waren gekommen, um beim symbolischen Start für das Projekt „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ dabei zu sein. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hatte einen Fördermittelbescheid in Höhe von 10 000 Euro mitgebracht, die zugleich die 500. finanzielle Unterstützung für ein Netzwerk vor Ort im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ war. „Wir dürfen Betroffene, die an Demenz erkrankt sind und ihre Familien nicht alleine lassen. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, dass Demenzkranke so lange wie möglich ein ganz normales Leben in der Mitte unserer Gesellschaft führen können“, so Manuela Schwesig.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 25.Jan.2017 | 20:00 Uhr

