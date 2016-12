Gewerbe im Dorf : Als Büchsenmacher zurück in Marnitz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das größte Geschenk zum bevorstehenden Fest hat sich Uwe Holz in diesem Jahr selbst gemacht. Am Samstag hat er in der Straße des Friedens mitten in Marnitz seine Büchsenmacherei mit Geschäft und Werkstatt eröffnet. Damit geht für den 50-Jährigen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Vor der Wende blieb mir der Zugang zu meinem Traumberuf verwehrt. Erst danach konnte ich das Handwerk des Büchsenmachers von der Pike auf erlernen und sogar den Meister machen“, erzählt Uwe Holz, der in Marnitz aufgewachsen ist seine Geschichte. Rund zwanzig Jahre war er als Büchsenmacher in Holstein tätig.

Auf der Suche nach einem passenden Geschäft wurde Uwe Holz in Marnitz mit Unterstützung von Bürgermeister Hans-Jürgen Buchholz fündig.

Mehr in der Printausgabe und bei ePaper.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 18.Dez.2016 | 12:09 Uhr