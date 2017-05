Parchim : Auf Spurensuche im Grundwasser

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sein erster Weg führte Horst Drews am Morgen in den Garten. Der leidenschaftliche Kleingärtner aus Lübz hatte in der SVZ gelesen, dass ein Labormobil nach Parchim kommt, um Brunnenwasser von Privatleuten zu untersuchen. „Seit rund fünf Jahren nutze ich meinen Gartenbrunnen, um aus rund 13 Metern Tiefe Wasser für die Bewässerung zu pumpen“, sagt der Mann. Seine Pflanzen seien zwar gut gewachsen, aber skeptisch sei er schon, ob alle Werte im Normbereich liegen. „Die Gülle ist vielerorts nicht zu überriechen. Irgendwann landet alles im Grundwasser und die Nitratwerte sollen vielerorts problematisch sein“, meint der Lübzer. Knapp einen halben Liter Brunnenwasser hat er in eine gründlich gereinigte Flasche angefüllt, um sie an Harald Gülzow zu übergeben, der sein gelbes Labormobil gestern auf dem Schuhmarkt in der Kreisstadt platziert hat.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 02.Mai.2017 | 13:04 Uhr