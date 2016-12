Parchim : Bauernmarkt im Advent

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 2

Am Dienstag, dem 13. Dezember, wird in der Blutstraße ein „Bauernmarkt im Advent“ stattfinden. Es ist die achte Neuauflage dieser bewährten Gemeinschaftsaktion zwischen regionalem Bauernverband und der Stadt Parchim. „Wir freuen uns, dass es elf Zusagen von Händlern und Produzenten regionaler Produkte gibt“, so Heike Kasten, Geschäftsführerin des Bauernverbandes. Obst, Gemüse, Fleisch, Honig, Wurst, Geflügel und Fisch werden am 13. Dezember ab 10 Uhr angeboten. Für Gaumenschmaus sorgen auch in diesem Jahr die Bäckerei Borowski, die einen XXL-Stollen anbietet und die Landfrauen die nicht nur für weihnachtliche Deko, sondern für leckere Waffeln sorgen. Mit dabei ist erneut Scherenschleifer Bodo Schäfer. Sein Service ist gerade in der Vorweihnachtszeit sehr beliebt.

Zugesagt haben auch Frau Holle und der Weihnachtsmann. Für die Kinder gibt es süße Überraschungen.

Auch am 24. und 31. Dezember werden die Händler auf dem Wochenmarkt präsent sein.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 05.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen