Parchim : Bläserklänge zum Heiligabend

1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Als Auftakt für die ruhige und besinnliche Weihnachtszeit lädt das Brauhaus alle Parchimer am 24. Dezember wieder zum traditionellen Turmblasen ein. Der Weihnachtsmann wird an diesem Tag auch vor Ort sein.

Am 24. Dezember um 11.15 Uhr ist es wieder soweit und vier Bläser des Elde-Blasorchesters Parchim-Lübz läuten mit dem Turmblasen am Schuhmarkt das Weihnachtsfest ein.

Ursprünglich vom Vorbesitzer des Brauhauses eingeführt, war es für die jetzigen Inhaber selbstverständlich, diese tolle Tradition am Heiligtag weiter fortzuführen. Neben der Eisbahn und der Lichtshow L.U.D.A. ist das Turmblasen aus dem Brauhausturm heraus der krönende Auftakt in die besinnliche Weihnachtszeit und aus Parchim nicht mehr wegzudenken.

„Es ist uns jedes Jahr eine besondere Freude, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Parchim und dem Weihnachtsmann alias Hans Göldnitz zum Turmblasen einladen können und so die Menschen im Zentrum Parchims zusammenbringen. Was gibt es Schöneres“, sagt der Restaurantleiter des Brauhauses Roland Hackbarth.

Dabei ist der Weihnachtsmann mit seinem Pferdeschlitten für die Kleinen immer ein absolutes Highlight, aber auch für die Großen wird das Brauhaus mit einem Glühweinstand sorgen.

Für 2017 ist das Turmblasen ebenfalls fest eingeplant. Daneben feiert das Brauhaus Parchim im kommenden Jahr sein fünfjähriges Bestehen. In der Vergangenheit haben die Inhaber viel in die Sanierung des historischen Gebäudes investiert und einige Herausforderungen meistern müssen. „Nun sei es jedoch an der Zeit, weitere Schritte zu gehen und schon bald werden wir dazu aus dem Nähkästchen plaudern“, erklärt Hackbarth weiter.

Nur so viel – mit der Eröffnung des Brauhauses 2012 wollten die Inhaber einen zentralen Ort des geselligen Zusammenseins, der Freude und des Lachens für Jung und Alt schaffen. Die Neuerungen des Brauhauses sollen auf jeden Fall dazu beitragen. „Im Herzen Parchims haben wir dafür die besten Voraussetzungen. Hier können sich Freunde treffen, Familien zusammenkommen und Besucher der Stadt sich wie zu Hause fühlen“, äußert sich Restaurantleiter Roland Hackbarth.



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 15.Dez.2016 | 05:00 Uhr