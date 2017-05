vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Was für eine Augenweide. So wie vor dem historischen Rathaus am Schuhmarkt sind in der Kreisstadt an vielen öffentlichen Wegen und Plätzen die Frühlingsblumen erblüht. Nachdem bereits die Kirschbaumallee am Südring alle Blicke auf sich zog, bekommen nun auch die Straßen und Plätze ihr schönstes Kleid.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 02.Mai.2017 | 13:03 Uhr