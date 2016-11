Rom : Brieftauben zu bestaunen

1 von 1 Foto: Patrick Pleul/dpa 1 von 1

Brieftaubenfreunde aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim stellen am kommenden Wochenende ihre Tiere in Rom aus. In der Gaststätte Zum Römer sind die Tauben am Sonnabend von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr zu sehen.

Es handelt sich um die 22. Fluggemeinschaft-Brieftauben-Aussstellung der Vereinigungen aus Parchim und Ludwigslust. Zu den beiden Reisevereinigungen gehören insgesamt rund 90 Züchter. Abwechselnd werden die Ausstellungen von den Taubenfreunden aus den Altkreisen Parchim und Ludwiglust organisiert. Das sagt Horst Fandrich, Vorsitzender der Reisevereinigung Parchim.

Die Schau ist laut Fandrich trotz der Stallpflicht für Geflügel möglich. Denn Tauben würden diesen Virus nicht annehmen, sie könnten nicht daran erkranken und ihn auch nicht übertragen, erklärte der Taubenfreund aus Klein Niendorf.

