Marnitz : Dreher gesucht wie Nadel im Heu

Seine 73 Jahre sieht man Bernd Sauer wahrlich nicht an. Und noch unglaublicher klingt die Tatsache, dass der agile Mann seit 57 Jahren als Dreher arbeitet. „Vor zwanzig Jahren war ich kurz krank, da ist mir etwas auf den Fuß gefallen, aber ansonsten habe ich nie gefehlt“, erzählt er stolz nimmt die Schiebelehre, misst millimetergenau und macht an seiner Drehbank weiter. Bernd Sauer gehört seit anderthalb Jahren zum Team der Marnitzer Niederlassung der Lüneburger Firma Hydraulikpoint. „Auf Mitarbeiter wie Bernd Sauer kann man nicht verzichten. Ein Dreher der alten Schule findet man so leicht nicht“, gibt Niederlassungsleiter Eckhard Horn zu bedenken.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 22.Nov.2016 | 20:00 Uhr

