Lange Tradition : Ehepaare feiern Jubiläum gemeinsam

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in der Kreisstadt eine schöne Tradition. Paare, die im Jahresverlauf auf ein rundes Ehejubiläum zurückblicken, werden in der Vorweihnachtszeit von der Stadt zu einer feierlichen Stunde eingeladen. In der Stadt Parchim haben in diesem Jahr 74 Paare ihr Jubiläum begangen. Ein Paar ist 70 Jahre, vier Paare 65 Jahre, 35 Paare sechs Jahrzehnte und 45 Paare ein halbes Jahrhundert verheiratet.

Parchims Stadtpräsidentin Ilka Rohr und Bürgermeister Dirk Flörke begrüßten die Jubilare im festlich dekorierten Luisenspeicher. Bei Kaffee, Kuchen und einem Glas Sekt wurden Erinnerungen wach und über das Glück einer langen Partnerschaft gesprochen. Die Zeit verging an diesem Nachmittag wie im Fluge. Mit Wünschen für besinnliche Feiertage im Kreise der Familien verabschiedeten sich Stadtpräsidentin und Bürgermeister von ihren Gästen.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:00 Uhr

