Frauenmark : Festtagsbraten aus heimischen Seen

Ihre Tage sind gezählt, aber sie landen schließlich auf dem Festtagstischen; des Deutschen liebstes Schuppenwild, der Karpen. Um die 10 000 Stück der Dreisömmrigen kommen aus Teichen, die Fischermeister Guido Thies von Wismar bis Frauenmark nahe Parchim mit seinen Mitarbeitern bewirtschaftet. Und der Mann hat Erfahrung wie kaum ein zweiter. Bereits in der elften Generation ist Guido Thies Fischer aus Leidenschaft, hat vor fast 25 Jahren das Fischereiunternehmen Bimes in private Hände übernommen und feiert in wenigen Wochen seinen 65. Geburtstag.

„Wir können unseren Kunden Prachtexemplare anbieten“, schwärmt der Fachmann. Und das hat mehrere Gründe. Die zurückliegenden Sommer waren für Karpfen optimal. „Hinzu kommt, dass die Karpfen bei uns naturnah aufwachsen, kein zusätzliches Futter bekommen und damit auch nicht fett sind“, so Guido Thies.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 18.Dez.2016 | 12:05 Uhr

