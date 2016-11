Martinimarkt : Freitag beginnt das Spektakel

1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Bevor sich am Freitag (4. November) ab 14 Uhr die Karussells wieder drehen und der Duft kulinarischer Köstlichkeiten über den Festplatz an der Bergstraße zieht, haben sich die Schausteller am Mittwoch zu einem Erinnerungsfoto für die Parchimer Zeitung gestellt.

(Lesen Sie mehr über den Martinimarkt in der Printausgabe und im E-Paper).

von Wolfried Pätzold

erstellt am 02.Nov.2016 | 21:00 Uhr

